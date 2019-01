HANNOVER

Jan M. (18) ist wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Er hatte am 24. Juni 2018 in der Fußgängerzone einen Mann (82) überfahren. Als Mordmotiv sieht die Jugendkammer, dass sich Jan M. der Strafverfolgung entziehen wollte. Den Mercedes hatte er gestohlen und er war ohne Führerschein unterwegs. „Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte mit Vorsatz gehandelt hat“, erklärte Gerichtssprecher Hans-Christian Rümke am Montag. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil Jan M. als suizidgefährdet gilt. Der Angeklagte wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, deshalb lag die Höchststrafe bei zehn Jahren.

Das Urteil lässt dem jungen Mann alle Möglichkeiten, sein Leben in den Griff zu bekommen. Zunächst muss er noch ein Jahr Haft absitzen (seit Ende Juni sitzt er in U-Haft). Dann kommt er in den Maßregelvollzug, um seine Alkoholsucht zu behandeln. Eine solche Therapie hinter Mauern dauert in der Regel mindestens zwei Jahre.

In der Verhandlung spielte es eine wesentliche Rolle, wie betrunken Jan M. zur Tatzeit war. Richter Stefan Lücke befand den Angeklagten für voll schuldfähig. Dafür spreche sein koordiniertes und überlegtes Handeln zur Tatzeit, sagt Rümke. Obwohl Jan M. keinen Führerschein hatte, beherrschte er den Sportwagen. Als ihn eine Streife in der Schmiedestraße gegen 7.20 Uhr stoppen wollte, habe er rechts geblinkt und sei rechts rangefahren. Dann habe er den Mercedes SLK beschleunigt und sei mit hoher Geschwindigkeit geflohen. Auf der Bahnhofsstraße überfuhr er dann den 82-Jährigen. Anschließend rammte der Ecke Berliner Allee/Marienstraße eine Ampel und floh zu Fuß weiter.

Jan M. gab vor Gericht an, dass er sich nur noch bruchstückhaft an das Geschehen erinnern könne. Grund dafür sei seine starke Alkoholisierung zur Tatzeit, teilte Pressesprecher Rümke mit. Der Staatsanwalt hatte eine Jugendstrafe von acht Jahren gefordert. Anwalt Dirk Schoenian plädierte auf fahrlässige Tötung und beantrage einen Dauerarrest, der mit der Verbüßung der U-Haft abgegolten sei.

Bislang war der Angeklagte nicht vorbestraft. Doch er führte ein Leben am Rande der Gesellschaft: ohne Job, ohne festen Wohnsitz. Gelegentlich kam er bei seiner Oma im Umland Hannovers unter. Bereits in der Jugend soll der Angeklagte ein Alkoholproblem gehabt haben und aus zerrütteten Familienverhältnissen stammen.

Von Thomas Nagel