Hannover

Zum ersten Mal seit 15 Jahren soll im kommenden die Abwassergebühr in Hannover steigen. Das sieht eine am Montag im Stadtentwässerungsausschuss vorgestellte Beschlussdrucksache vor. Während der Satz für die Niederschlagswassergebühr gleich bleibt, soll die Schmutzwassergebühr um 35,5 Prozent von 1,72 Euro pro Kubikmeter auf 2,33 Euro angehoben werden. Dieser Satz würde dann bis Ende 2021 gelten, also für drei Jahre.

Beschlossen wurde noch nichts. Die CDU hat die Drucksache zur Beratung in die Fraktion gezogen. Dennoch nutzte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette die Gelegenheit zur Begründung. „Wir haben sehr umfangreiche Aufgaben im Kanalnetz und in den Kläranlagen vor uns, einen hohen Sanierungsbedarf“, sagte sie. „Dadurch entstehen umfangreiche Kosten und Investitionen.“ Es bestünde jedoch die Maßgabe, dass die Gebühren kostendeckend sein müssten.

Hohe Investitionskosten

Angekündigt hatte die Dezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) diese Erhöhung bereits Ende September beim Richtfest für die neue Energiezentrale des Klärwerks Herrenhausen. Die Erneuerung dieses ältesten Klärwerks Niedersachsens schlägt allein mit mehr als 180 Millionen Euro bis 2026 zu Buche – eben auch ein Grund für nach Ansicht der Verwaltung notwendige Gebührenanpassung. Bereits im Sommer war die Modernisierung der zweiten Kläranlage in Gümmerwald abgeschlossen worden. Kosten: Zwölf Millionen Euro, die ebenfalls über die Gebühren wieder hereingeholt werden müssen.

Weitere größere Kostentreiber sind vor allem die Klärschlammentsorgung, steigende Personalkosten durch die Anpassung an Tarifverträge und laufende Kostensteigerungen bei Sachkosten. Beim Klärschlamm erschwert eine neue EU-Verordnung die Lage, nach der weniger Klärschlamm als Dünger an die Landwirte abgegeben werden darf als früher. „Durch die Verbrennung des gesamten Klärschlamms wird die Entsorgung deutlich teurer werden“, betonte Tegtmeyer-Dette.

Zwei Cent pro Toilettenspülung

Berechnet nach Durchschnittsverbrauchswerten bedeutet die Erhöhung eine Pro-Kopfbelastung von etwas mehr als 100 Euro jährlich, derzeit sind es 77,40 Euro. Für jede Toilettenspülung werden dann gut zwei Cent fällig, bei einem Spülkasten mit neun Litern Inhalt.

Von Andreas Krasselt