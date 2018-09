Hannover/Mannheim

47 Teilnehmer haben am Wochenende in Mannheim beim Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ihr Können in Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen gezeigt. Bei den Klassen 10 bis 13 gab es acht erste Plätze – einen davon belegte Isa Johanna Begemann aus Hannover. Die Abiturientin der Schillerschule stellte ihre Kenntnisse in Französisch, Englisch und Latein unter Beweis.

„Die Teilnehmer waren in allen drei geforderten Disziplinen beeindruckend: Fremdsprachen, Sachkenntnisse und Kommunikation. Und jeder der Teilnehmer in gleich mehreren Fremdsprachen“, sagte Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen.

Die Bundessieger werden in die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen.

Für Begemann ist es nicht die erste Auszeichnung: Sie hat vor einigen Jahren auch schon den HAZ-Schreibwettbewerb gewonnen.

Von sbü/RND