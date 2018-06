Meine Stadt Arbeitsgericht - Hannover 96 kündigt Buchhalter fristlos Was gehört zu den Aufgaben eines Buchhalters? An dieser Frage scheiden sich im Landesarbeitsgericht die Geister. Hannover 96 hatte nach Unregelmäßigkeiten im Fan-Shop seinen Buchhalter rausgeworfen. Die überraschende Meinung des Richters: Die fristlose Kündigung war wohl nicht berechtigt.

