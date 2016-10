Kriminalität

Randale im Zug: Schon wieder sind Fußball-Chaoten von Hannover 96 ausgerastet. Auf der Rückfahrt am Sonntag vom Zweitliga-Spiel aus Nürnberg zerlegten sie Teile eines ICE.

Hannover/Nürnberg. Nach Informationen der NP soll auch 96-Präsident Martin Kind im Zug gewesen sein. Zumindest am Anfang: Er war in Nürnberg angeblich beim Einstieg in den ICE gesehen worden.

Der Schnellzug war mit mehr als 45 Minuten Verspätung am Sonntagnachmittag in Nürnberg gestartet. Grund dafür war eine Überfüllung der Abteile. An Bord waren auch rund 300 Randalierer, die 96 zum Auswärtsspiel begleitet hatten. Entgegen sonstiger Gewohnheiten nahmen sie den ICE. Und das kostengünstig: Tickets vom Discounter machen es möglich. Auf der Fahrt sollen sie mehrere Waggons verwüstet haben. Darunter auch den Speisewagen. Das Zugpersonal soll sich aus Angst vor den Tätern ins Dienstabteil eingeschlossen haben. In Hannover stiegen die Rowdys gegen 20.15 Uhr aus. Die Höhe des Sachschadens, den sie angerichtet haben, ist noch nicht absehbar.

Immer wieder haben 96-Chaoten in den vergangenen Jahren Züge demoliert: Zuletzt im Dezember 2015, als sie auf der Rückfahrt von einem 96-Spiel auf Schalke einen Regional-Express mit Fäkalien verunreinigten. Am vorletzten Wochenende hatten sich etwa 120 Randalierer in der Nacht vor der Partie bei Union Berlin im Bezirk Friedrichshain eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert.

Britta Mahrholz