Hannover

Einen zusätzlichen freien Tag haben wir mit dem Reformationstag am 31. Oktober bereits bekommen. Bei der 9. Langen Nacht der Kirchen am Freitag in Hannover geht es aber auch um andere „Freiräume“ – so das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr. Mit Freiraum sei auch ein altes biblisches Motiv verbunden, erinnerte Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann am Montag bei der Vorstellung des Programms an den klassischen Freiraum in Form des Sabbats.

Bei der Langen Nacht der Kirchen geht es aber auch um einen Freiraum der Fülle, da die Besucher unter mehr als 350 Veranstaltungen in 66 Kirchengemeinden auswählen können. Damit habe sich die Zahl der teilnehmenden Gemeinden weiter erhöht, so Koordinatorin Insa Becker-Wook. Rund 2000 Ehrenamtliche würden daran mitwirken. Es gebe mehr 300 Stunden Programm.

Für den Stadtsuperintendenten ist die alle zwei Jahre stattfindende Kirchennacht etwas ganz Besonderes: „Das, was unsere Arbeit das ganze Jahr über prägt, oft aber nicht wahrgenommen wird, wird hier auf spielerische Art gezeigt.“ Eine Art Kirchenkonzentrat.

Mit 30 000 Besuchern wird gerechnet. „Die Menschen sollen flanieren“, sagt Becker-Wook. „Sie sollen kommen und gehen, ganz wie sie Zeit haben.“ Und wie immer werde die Musik ein Türöffner sein. Zwei Drittel des Programms seien musikalische Angebote, vom offenen Singen auch ohne Vorkenntnisse etwa in der Auferstehungskirche über Gregorianische Chorgesänge in der Gartenkirche (Marienstraße 35) bis zum Gospel in der Erlöser- und Jazz in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55). Es gebe aber auch immer wieder Ruhepole mit Gebet und Meditation. Kunst und Kabarett, Theater, Tanz und Lyrik bereichern das Programm. Und um 20.30 Uhr sprechen Heinemann und OB Stefan Schostok über das Thema Freiraum in der Ruine der Aegidienkirche.

„Die Kirchen waren in diesem Jahr besonders mutig“, betont Becker-Wook, „und haben ganz andere Dinge wie Improtheater und Action-Painting organisiert.“ Ein besonderer Ort ist der Wohnungslosentreff Kompass am Raschplatz. Auch hier soll Musik als Türöffner dienen: Ein Pianist spielt Stücke von Udo Jürgens.

Miteinander ins Gespräch kommen, Kontakt aufnehmen – auch das ist ein wichtiger Grundgedanke. Auch zu Christen anderer Nationen. Es gebe in Hannover mehr als 50 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, erklärt Pastor Michael Wohlers von der Auferstehungsgemeinde. „Kirche ist kulturell sehr bunt geworden.“ Davon können sich die Besucher seiner Kirche auch kulinarisch überzeugen. Vor der Auferstehungskirche werden rund 60 Freiwillige neben heimischen Köstlichkeiten auch solche aus Eritrea, Westafrika und China anbieten.

Die Lange Nacht der Kirchen beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet um Mitternacht mit Gebeten und Segnungen. In der Jugendkirche (Lutherkirche) geht es dann aber noch bewegt weiter mit einer Chill-Out-Party. Das komplette Programm gibt es auch im Internet.

Von Andreas Krasselt