Wegen eines Rauchmelders

Hannover: 84-Jähriger blockiert die Feuerwehr und löst SEK-Einsatz aus

Kurioser Einsatz in Hannover-Bothfeld. Augrund eines Rauchmelders rückte die Feuerwehr aus. Am Einsatzort angekommen, ließ der Senior die Beamten nicht in die Wohnung und drohte sie zu erschießen. Am Ende süberwältigte das SEK den Mann.