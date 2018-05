HANNOVER

Radfahren ist gefährlich – aber Radfahrer können auch andere gefährden. Deshalb hat die Polizei in der vergangenen Woche in Stadt und Umland eine groß angelegte Kontrollaktion durchgeführt, deren Ergebnisse sie am Donnerstag vorstellte.

Insgesamt registrierten die Beamten dabei 806 Verstöße, davon allein 506 im Bereich der Stadt. Dabei waren aber nicht immer nur die Radfahrer die schwarzen Schafe. In 196 Fällen waren sie die Opfer, 169-mal davon innerhalb der Stadt.

Auch Autofahrer im Visier

In genau 100 Fällen (Stadt: 91) wurde ihnen von anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen. Aber auch 59-mal (Stadt: 46 Fälle) wurden sie beim Abbiegen von Autofahrern übersehen oder einfach nicht beachtet. Gerade durch einen solchen Fehler verunglückte erst kürzlich ein elfjähriger Junge an der Vahrenwalder Straße tödlich (Artikel rechts). Demgegenüber ist das Parken auf Gehwegen oder Schutzstreifen (22 Verstöße, 20 davon in Hannover) beinahe ein Kavaliersdelikt. Doch wenn Radfahrer dadurch zum Ausweichen auf die Straße gezwungen werden, kann auch auf diese Weise ein schwerwiegender Unfall verursacht werden.

Bei den 550 festgestellten Verstößen von Radfahrern (Stadt: 324) war das häufigste Fehlverhalten das Fahren auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen (Gesamt: 252, Stadt: 186). Dass gerade dadurch insbesondere Fußgänger gefährdet werden, zeigen zwei schwere Unfälle vom Mittwoch (Text links). Fehlverhalten gegenüber aber auch von Fußgängern wurde insgesamt 60-mal festgestellt. Was zeigt, dass beide Seiten hinsichtlich gegenseitiger Rücksichtnahme noch einiges lernen können.

Sind Radfahrer auf der falschen Straßenseite unterwegs, gefährden sie vor allem sich selbst, wenn auch im Ernstfall mit nicht weniger fatalen Folgen. Dies war das zweithäufigste Fehlverhalten mit 145 Fällen insgesamt, davon 79 in der Stadt. Eine mangelnde Fahrradausstattung wurde von den Polizeibeamten 61-mal gerügt, 23-mal davon in Hannover. In der Innenstadt wurden 63 „Gelbe Karten“ verteilt, verbunden mit einer mündlichen Verwarnung. Die Polizeidirektion Hannover will die Kontrollaktion im August wiederholen.

Fußgängerinnen von Radlern angefahren

Gleich zwei Unfälle, an denen Zweiradfahrer beteiligt waren, beschäftigten am Mittwoch die Polizei. In Steintornähe wurde dabei eine Fußgängerin (56) schwer verletzt.

Sie kam gegen 14.45 Uhr aus Richtung Steintor und hatte die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Goseriede auf dem Überweg im Baustellenbereich überquert. Plötzlich kam von rechts ein 22-jähriger Radfahrer auf dem vermeintlichen Radweg, der wegen der Baustelle als solcher jedoch kaum nutzbar ist, heran. Er stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die Frau stürzte und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht.

Nur wenige Stunden zuvor, gegen 10.10 Uhr, hatte der 31-jährige Fahrer eines Pedelec bei der Stadtbahnhaltestelle Pelikanstraße auf der Podbielskistraße laut Polizeiangaben eine rote Ampel überfahren. Im Bereich der Fußgängerfurt stieß er mit einer 70-jährigen Frau zusammen, die gerade die Straße in Richtung Haltestelle überqueren wollte. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Offener Brief an OB nach Unfalltod

Noch immer erhitzt der schreckliche Tod des elfjährigen Manuel die Gemüter. Am Donnerstag erreichte den Oberbürgermeister ein offener Brief, in dem Sofortmaßnahmen gefordert werden. Mehr als 70 Menschen unterzeichneten das Schreiben von Gerd Reincke.

Darin heißt es unter anderem: „Es ist grob fahrlässig, dem rechts abbiegenden Kfz-Verkehr gleichzeitig mit dem geradeaus orientierten Rad- und Fußgängerverkehr grün zu geben.“ Reincke ist selbst passionierter Radfahrer, wie er sagt. Ihn habe der Vorfall berührt, deshalb habe er sich zu dem Brief entschlossen. In seinem Freundeskreis habe er schnell viele Unterstützer gefunden. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Ein Hinauszögern von Maßnahmen im beschriebenen Sinne wäre verfehlt. Täglich biegen Schwerlaster in großer Zahl an Ort und Stelle rechts ab, es besteht akuter Handlungsbedarf.“

Unterstützung von Experten

Unterstützung erhält Reincke vom Deutscher Verkehrssicherheitsrat. Sprecherin Julia Fohmann sagte auf NP-Nachfrage: „Wir fordern von der Industrie, Abbiege-Assistenzsysteme zu entwickeln. Doch das dauert zu lange. Die Politik muss hier mehr Druck auf die Industrie ausüben.“ Gerd Reincke sieht das etwas anders. Er schreibt: „Der Verweis auf die Einführung von Assistenzsystemen hilft aktuell nicht weiter, er lenkt vielmehr ab.“

Forderungen, die Ampelschaltungen umzustellen, hält Fohmann vom Verkehrssicherheitsrat zwar für „durchaus hilfreich“. Hier müsse man aber im Einzelfall prüfen, ob es Sinn ergebe. Bei der Stadt löste der Brief von Gerd Reincke keinen Sinneswandel aus. Sprecherin Michaela Steigerwald betonte erneut: „Wir warten noch immer auf die Ergebnisse des Termins der Unfallkommission und ziehen anschließend daraus unsere Schlüsse. Daher können wir auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob beispielsweise eine veränderte Ampelschaltung oder andere Maßnahmen in Frage kommen.“ Die Unfallkommission soll nächste Woche tagen.

Von Andreas Krasselt