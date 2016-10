© Dröse

| Andreas Voigt

HCC

Hannover: 800 beim Wirtschaftsempfang der Stadt

Beim letztjährigen Wirtschaftsempfang der Stadt war OB Stefan Schostok noch in Erklärungsnot gewesen – musste er damals doch vor den Wirtschaftsvertretern der Stadt die jüngst beschlossene Steuererhöhung für Unternehmen erklären. In diesem Jahr hat der Rat keine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes beschlossen, und so konnte sich das Stadtoberhaupt allgemeineren Themen widmen.