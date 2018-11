Hannover

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert: In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marthastraße in Wülfel. Als die Rettungskräfte eintrafen, quoll bereits dicker Rauch aus einem Fenster.

Als die Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutz die Wohnung betraten, fanden sie 77 Jahre alte Bewohnerin bewusstlos. Im Rettungswagen begannen Notarzt und Sanitäter sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Doch vergeblich. Die Seniorin erlag noch vor Ort den schweren Verletzungen.

Das Feuer war gegen 23 Uhr gelöscht. Die Bewohner der anderen Wohnungen hatten sich zuvor selbst ins Freie gerettet.

Nach ersten Ermittlungen war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen. Hitze und Rauch hatten sich vor dort aus im Rest der Wohnung ausgebreitet.

