Hannover

Geschäftiges Treiben im Rohbau am Honiggrasweg. Mehrere fünfstöckige Büro- und Wohneinheiten entstehen hier. Die Sonne scheint, Baulärm hallt durch den lose eingezäunten Hof. Von dem Albtraum, der sich in einem der rudimentären Häuser übers Wochenende zugetragen hat, fehlt hier jede Spur.

Dabei könnte das Szenario kaum schockierender sein: Eine 76-Jährige wurde am Samstagnachmittag von zwei Männern aus der Stadtbahn entführt und über eineinhalb Tage in dem Penthouse des unfertigen Gebäudes festgehalten. Während in den bereits fertigen schicken Neubauten nebenan die Menschen auf dem Balkon Kaffee tranken, stand die Seniorin vermutlich Todesängste in der Gewalt ihrer Entführer aus. Erst am Montagmorgen um 1 Uhr ließen die Täter die Frau allein.

Von den beiden Männern fehlt seitdem jede Spur, die Polizei tappt im Dunkeln. Auch weil der Fall so kurios ist: Die Frau wurde weder verletzt, noch kam sie zu wirtschaftlichen Schaden. Ihre Handtasche, die ihr einer der Räuber noch auf dem Weg zum Rohbau nahe der Madsack-Hochhäuser abgenommen hatte, erhielt sie am Montagmorgen von den Männern wieder – samt kompletten Inhalt.

Dienstagnachmittag. Ein zerknirscht wirkender Mann mittleren Alters erscheint im Hof, stellt sich als der Bauleiter vor. Die Presse will er hier eigentlich nicht haben, nachdem bereits die Polizei am morgen im fünften Stock nach Spuren suchte. Viel wisse er doch auch nicht. Im Gegenteil: „Unerklärlich“ sei ihm, warum die Täter gerade dieses Haus für ihr Kidnapping ausgesucht hätten. Zugang könne sich im Grunde jeder verschaffen: Unten ist das Gebäude offen, innen fehlen alle Wohnungstüren. „Man muss die Frau extrem eingeschüchtert haben, um ihre Flucht zu verhindern.“

Dass die Frau gefesselt wurde, schloss die Polizei am Dienstag bereits aus, offenbar habe sie schlichtweg aus Angst eine Flucht unterlassen, so Polizeisprecher Mirco Nowak auf NP-Nachfrage. Auch in der „recht leeren Straßenbahn“ habe sich die Frau nicht getraut, andere Fahrgäste auf sich aufmerksam zu machen, so der Sprecher. Später habe sie wohl aus ähnlichen Gründen auf Hilferufe im Rohbau verzichtet. So ahnten die nahen Nachbarn nichts von den schrecklichen Ereignissen auf der Baustelle.

Am Dienstagnachmittag hatte sich davon noch nichts im Wohngebiet herumgesprochen. Ein junger Mann – er ist auf dem Sprung – hat zwar morgens die Polizei bemerkt. „Ich dachte aber, dass etwas von der Baustelle geklaut wurde.“ Über die Ereignisse aufgeklärt, zeigt er sich schockiert. Dies sei sonst eine sehr „gediegene Gegend.“

Über mögliche Motive der Täter schweigt die Polizei beharrlich und wartet auf die Auswertung der Üstra-Überwachungskameras.

Vor allem aber hofft man auf Zeugenhinweise: Einer der Männer soll etwa 30 Jahre alt sein, zirka 1,80 Meter groß, muskulös, hat schulterlange, dunkelbraune Haare und einen buschigen Vollbart. Während der Tat trug er ein rotes Hemd, eine dunkelrote Jacke sowie schwarze Sneaker. Sein Komplize ist etwas kleiner, zirka 25 Jahre alt und hat nackenlange, dunkelbraune Haare. Er trug ein gelb-orangenes Hemd, eine anthrazitfarbene Hose sowie Nike-Schuhe.

Beide Männer sind südländischer Herkunft und sprachen Deutsch mit Akzent. Untereinander kommunizierten sie in serbischer Sprache – die deutsche Seniorin, die selbst ein paar Brocken Serbisch versteht, habe das erkannt.

Hinweise: 0511/1093620.

Simon Polreich

