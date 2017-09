Hannover: 70 Jahre voller Glück für Ehepaar Zimmer

Gnadenhochzeit

Sieben Jahrzehnte Ehe – das ist eine ganz schön lange Zeit. Elisabeth und Klaus Zimmer feierten Mitte September in Hannover ihre Gnadenhochzeit. Doch vor etwas mehr als 70 Jahren hätten sie sich fast verpasst.

Hannover. Kennengelernt haben sich Elisabeth und Klaus 1945 auf einer Rollschuhbahn. Kurz danach sollte das erste Date stattfinden. Sie hatten sich an der Markuskirche verabredet. „Ich war viel zu früh dran und habe dann noch eine Runde auf meinem Fahrrad gedreht“, erklärt der 94-Jährige. Auch Elisabeth war früher dran – und dachte, dass Klaus sie versetzt habe. Daraufhin machte sie sich auf den Weg in die Eilenriede. Als Klaus zurückkam, war auch er enttäuscht: „Ich dachte, dass sie mir einen Korb gegeben hat.“ Pures Glück, dass auch er in die Eilenriede fuhr. Dort trafen sich die beiden Hannoveraner und erkannten sich trotz vergessener Brille. Sie versuchten es noch mal und verabredeten sich neu. Im September 1947 wurde schließlich geheiratet.

Die Zimmers sind das beste Beispiel dafür, dass sich Gegensätze anziehen. Die Eltern zweier Söhne sind sich alles andere als ähnlich: Sie ist eher still, schüchtern und im kaufmännischen Be­reich zu Hause. Er dagegen ist freier Maler und Journalist und redet gern und viel. Aber sie haben auch noch ein paar wertvolle Tipps für eine lange Ehe: „Es ist wichtig, dass man die Stärken des anderen unterstützt und seine Meinung akzeptiert“, erklärt Klaus Zimmer. Und: „Man sollte immer Kompromisse eingehen und bescheiden anfangen. Hat man zu Beginn alles, können schon kleine Erschütterungen die Liebe zerstören.“ Elisabeth schätzt besonders die vertrauensselige Art an ihrem Mann. Und Klaus bewundert auch nach so vielen Jahren noch die Hilfsbereitschaft seiner Frau.

Noch heute geht das Ehepaar regelmäßig in die Oper und macht lange Spaziergänge. „Wir wollen jetzt wieder täglich um den Maschsee gehen.“ Dadurch bleiben sie fit. „Und jeden Sonntag schauen wir gemeinsam ein Konzert im Fernsehen“, ergänzt die 95-Jährige. Noch heute sind die beiden selbstständig und gehen allein einkaufen. Für ihre Zukunft hoffen sie, noch lange in ihrer Wohnung bleiben zu können.

von Cecilia Spohn