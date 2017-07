© Heusel

Oper

Hannover: 485 Lichter für das Rigoletto-Rathaus

Ein kleines Licht war das Neue Rathaus noch nie. Montagabend gab es dafür einen weiteren schönen Beweis. Die Illumination an der rückseitigen Fassade anlässlich der Open-Air-Oper „Rigoletto“ strahlte in wunderschönen Farben. Orange, Violett, Grün und Gelb wechselten sich in hoher Geschwindigkeit ab, während im Hintergrund leise Rigoletto lief. Ein tolles Lichtschauspiel.