Hannover: 42-Jähriger wegen sexueller Belästigung verhaftet

Maschseefest

Polizeibeamte haben Samstagabend gegen 23.15 Uhr einen 42 Jahre alten Mann am Arthur-Menge-Ufer festgenommen. Er steht im Verdacht, unmittelbar zuvor einer 15-Jährigen ans Gesäß gefasst zu haben.

Hannover. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Minderjährige mit mehreren Freundinnen sowie deren Eltern das Maschseefest besucht. Als sich die Teenagerin mit ihren Begleiterinnen vor der Bühne am Nordufer aufhielt, bemerkte die Gruppe den 42-Jährigen, wie dieser auffällig hinter ihnen stand. Daher gingen die Frauen einige Schritte von der Person weg. Im weiteren Verlauf näherte sich der Mann erneut den Freundinnen, sprach die 15-Jährige an und kniff ihr dabei in den Hintern.

Anschließend entfernte sich die gesamte Gruppe aus dem Bereich und informierte anwesende Polizeibeamte. Diese konnten den offenbar alkoholisierten 42 Jahre alten Tatverdächtigen wenig später am Nordufer festnehmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Darüber hinaus leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.