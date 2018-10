Hannover

Normalerweise ist es ein stille Ort. Es ist ein Platz, an dem Menschen in Ruhe lesen können. Doch am Dienstag gab es in der Stadt- und Schulbibliothek in Bothfeld sogar Live-Musik. Die Bibliothek feierte mit Bewohnern des Stadtteils 40-jähriges Bestehen. Die Schulband der IGS Bothfeld eröffnete die Feierlichkeiten musikalisch.

„Wir haben mehr als 35 000 Medien. Gerade die Hörbücher laufen sehr gut“, sagt Ilka Dunau, Leiterin der Stadtbibliothek Bothfeld. Neben Büchern, gibt es auch Zeitschriften, Zeitungen, Computerspiele und eben Hörspiele und Hörbücher. Es ist eine besondere Bibliothek, weiß auch Carola Schelle-Wolff, die Leiterin der Stadtbibliotheken Hannover. „Es ist nicht nur eine Bibliothek für den Stadtteil, sondern auch für die Schule. Die direkte Anbindung an die IGS Bothfeld sorgt dafür, dass auch Schülergruppen uns regelmäßig besuchen.“

2800 aktive Nutzer – 165 000 Medien

Am 15. Dezember 1978 wurde in Bothfeld die Stadt- und Schulbibliothek eingeweiht – vom damaligen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. „Auch heute noch bieten wir eine gute Kombination aus Bildung und Lesespaß. Wir haben unseren Schwerpunkt auf Leseförderung und frühkindliche Bildung gelegt“, so Schelle-Wolff. Kitagruppen kommen regelmäßig in die Bücherei für ein gemeinsames Bilderbuchkino, bereits Babys sind in der Bibliothek – zum singen und Bilderbücher entdecken. Es gibt organisierte Themenrallyes und Führungen, vormittags hat die Bibliothek speziell für Schülerinnen und Schüler geöffnet. Außerdem gibt es seit Eröffnung vor 40 Jahren immer wieder Ausstellungen von Hobbykünstlern, Veranstaltungen, sowie Vorträge und Lesungen, und auch Bastelaktionen für Kinder.

Allein 2017 wurden von den 2800 aktiven Nutzerinnen und Nutzern der Stadtbibliothek Bothfeld mehr als 165 000 Medien ausgeliehen. Anfangs hatte die Stadtbücherei nur 18 000 Bücher im Sortiment, durch die Zusammenarbeit mit den Schulen und Kitas konnten nicht nur mehr Bücher angeschafft werden, sondern auch die Ausleihzahlen steigen. „Kinder können hier lernen, wie sie Zugang zu Informationen erhalten und wie diese bewerten“, sagt Schelle-Wolff. Darauf ist sie und ihre Team stolz – und das seit nun 40 Jahren.

Von Karina Hörmann