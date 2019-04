Hannover

In einem Mehrfamilienhaus am Mühlenberg ist ein Streit unter Männern eskaliert. Am Sonnabend hat ein 33-Jähriger dort einen Mitbewohner (27) mit einer Schere angegriffen, so die Polizei am Montag. Der Täter sitzt mittlerweile in U-Haft.

Auch mit Schreckschusswaffe gedroht

Tatort Canarisweg: Die beiden Männer waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonnabend gegen 17.15 Uhr in einer Wohnung in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 33-Jährige eine Schere und stieß sie dem Kontrahenten in den Rücken. Und damit nicht genug: Danach zog er eine Schreckschusspistole und bedrohte den Verletzten und einen Zeugen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Der 27-Jährige wurde verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Keine Hinweise auf Alkohol und Drogen

Die Polizei nahm den 33-Jährigen in der Wohnung fest. Hinweise, dass er Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, gibt es nicht. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Ein Richter hat inzwischen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen erlassen.

Von Britta Mahrholz