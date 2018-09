Hannover

Kirchen sind Freiräume – ein Grundsatz, an den die Lange Nacht der Kirchen am Freitagabend in Hannover erinnern wollte. Auch eine Einladung, dieser Freiheit Raum zu geben, etwa beim Flanieren durch Veranstaltungen in 66 Gotteshäusern. Mehr als 350 Veranstaltungen standen den rund 33 000 Besuchern ab 18 Uhr zur Auswahl.

Der feierliche Auftakt ist in der Marktkirche mit Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann und Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Das Schiff der Marktkirche ist frei geräumt – ein weiterer Freiraum. Stühle stehen nur einige in den Seitenschiffen. Freiraum auch für die Kinder des Kinderchors, die nach der Begrüßung im Gänsemarsch singend in der Halle einziehen.

Das Boot ist voll in der Kreuzkirche

Apropos Schiff: In einem anderen Gotteshaus, der Kreuzkirche, nur wenige Meter entfernt, wird wenig später Theater gespielt: „Das Boot ist voll“ – ein Ein-Personen-Stück. Man kann sich denken, worum es geht. „Es gibt Menschen, die keine Freiräume haben“, mahnt Pastorin Kreisel-Liebermann, „die sich selber einen suchen müssen.“

In der Marktkirche indes geht es nicht ganz so ernst zu. Schüler-Big-Band, ein Musik-Kabarett aus Bayreuth und vieles mehr bilden das abwechslungsreiche Programm. Und ein gemeinsames Singen von „Lieblingsliedern“. Denen von Besuchern, und denen einiger Prominenter wie Sozialdezernentin Konstanze Beckendorf, die sich für Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“ entschied – was hoffentlich nicht prophetisch für Stadtpolitik gemeint ist.

Einen besonderen Freiraum bietet auch die Ruine der Aegidienkirche schon in baulicher Hinsicht. Etliche Besucher erfreuen sich hier an Jazz unter freiem Himmel von Lennart Smidt. Besonderes Highlight in der atmosphärisch beleuchteten Kulisse am späteren Abend die Mischung von Jazz und Texten, an der sich auch Stadtsuperintendent Heinemann als Vortragender beteiligte.

Ein Kommen und Gehen

Freiraum - das bedeutet auch ein Kommen und Gehen nach eigenem Gusto. Auch in der katholischen St.-Clemens-Basilika, in der in stündlichem Wechsel verschiedene Musikgruppen spielen, aber auch der Chor canta nova zu beeindrucken weiß. Die Kuppel und der Eingangsbereich sind festlich ausgeleuchtet.

Länger zu verweilen lohnt sich in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Bei der szenischen Lesung „Sophie Dorothea – Prinzessin von Ahlden" von Hans Zimmer und Inga Kolbeinsson würde man sonst schon etwas verpassen.

Von Andreas Krasselt