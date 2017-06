Polizei

Hannover: 29-Jähriger durch Tritt lebensgefährlich verletzt

In der Nacht zu Freitag hat ein 29-Jähriger im Bereich des Hauptbahnhofes in Hannover durch einen Schlag und einen Tritt lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein 34-Jähriger Tatverdächtiger ist am Freitag festgenommen worden.