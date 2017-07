Zweiradhalde: In Bahnhofsnähe entdeckt Horst Neure immer wieder neue Fahrradleichen.© Fotos: Wallmüller

Müll

Hannover: 25 Tonnen illegal abgelegter Müll pro Woche

Die Vermüllung des Straßenbildes ist mancherorts in Hannover ein Problem – aktuell ist das vor einem Haus an der Celler Straße besonders augenfällig. Solche Ecken aufzuspüren und die Beseitigung des Unrats in die Wege zu leiten, ist die Aufgabe der Aha-Abfallfahnder. NP-Volontärin Mandy Sarti hat einen von ihnen bei seiner Inspektionsfahrt begleitet.