RUSTIKALER HALLENCHARME: Ralph Bochmann am Tresen im nun vorderen, früher hinten gelegenen Verkaufsraum.

© Foto: Behrens

Plattenladen

Hannover: 25 Music bedient Plattenfans nun im Hinterhaus

Die Zukunft des Kultladens hing lange am seidenen Faden. Der Rückzug an die Wurzeln brachte die Rettung. Der vordere Ladenteil wurde aufgegeben, der Betrieb läuft wie in den Anfangsjahren im Hinterhaus. Freitag ist die Neueröffnung.