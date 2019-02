Hannover

Für 24 Stunden steht die Marktkirche in Hannover seit Mittwochmittag ganz im Zeichen der Aktion Seebrücke. Mit einer 24-stündigen Mahnwache soll an das Schicksal der Flüchtlinge im Mittelmeer erinnert werden. Es ist auch ein Aufruf, Hannover endlich zu einem sicheren Hafen für aus dem Meer gerettete Flüchtlinge zu machen.

Start zur Mahnwache war das traditionelle Mittagsgebet um 13 Uhr. Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann betonte in ihren einleitenden Worten, man wolle mit der Mahnwache ein Zeichen setzen, „dass es uns nicht gleichgültig ist, was passiert.“ Sie erinnerte daran, dass die Wache eine ganz alte liturgische, zugleich aber auch eine politische Form sei.

Denn mit dieser Aktion, die die Marktkirche als Gastgeberin zusammen mit einer Reihe Organisationen und Vereinen wie der „Seebrücke Hannover“, dem Flüchtlingsrat, Amnesty International oder dem Afrikanischen Dachverband Niedersachsen organisiert hat, begibt sich die Pastorin aufs politische Parkett. Die Forderung, sich als „sicherer Hafen“ zur Aufnahme von aus Seenot geretteter Flüchtlinge bereit zu erklären, ist in der Stadt Hannover anders als in der Region noch umstritten.

Appell an die Politik

„Gerade christliche Politiker müssten doch sagen, dass wir das machen“, findet Kreisel-Liebermann. „Wer, wenn nicht wir?“ Hannover habe die Kapazitäten zur Aufnahme. Ihr sei die politische Komplexität durchaus bewusst. „Aber wir können nicht einfach weggucken. Das geht nicht.“

ENGAGIERT: Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann begibt sich mit der Aktion bewusst aufs politische Parkett. Quelle: Nancy Heusel

Als Auszug aus ihrer Predigt für den kommenden Sonntag las sie aus dem Markus-Evangelium die Geschichte, wie Jesus auf dem See Genezareth einen Sturm still legte. Sie hoffe zwar nicht auf ein derartiges Wunder, erklärte sie. Wies aber auf die zweite Botschaft der Erzählung hin, die den Passagieren des Bootes Mut machen will. Damit sie ihre Angst davor verlieren, dass das Boot zu voll sein könnte.

Zu voll indes sind die Flüchtlingsboote, die im zuweilen stürmischen Mittelmeer untergehen, wie erst im Januar ein Schiff mit 170 Menschen an Bord, die alle ertranken. Die Mahnwache erinnerte an diese Schicksale. Bis 23 Uhr gibt es stündlich Impulse etwa durch Musik oder Vorträge. An Ständen der Mitwirkenden gibt es Gelegenheiten zu Gesprächen. Zwischen Mitternacht und 9 Uhr ist die Kirche geschlossen, die Teilnehmer der Mahnwache halten sich im Bödekersaal im Untergeschoss auf.

Von Andreas Krasselt