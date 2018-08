Hannover

Eigentlich wollte er nur den Streit zwischen einem 38-Jährigen und dessen Partnerin (21) schlichten. Doch bei dem Versuch wurde ein 24-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, selbst Opfer einer Messerattacke. Tatverdächtig ist laut Polizei der 38-Jährige. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Nach aktuellem Stand war es an der Culemannstraße (Mitte) zu einer Auseinandersetzung zwischen dem späteren Verdächtigen und dessen Partnerin gekommen. Zeugen hatten die Polizei wegen einer „Schlägerei“ alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten den bereits verletzten 24-Jährigen an. Zeugen gaben an, dass er von dem 38-Jährigen angegangen wurde, als er versuchte, den Streit zu schlichten. Er erlitt laut Polizei bei dem Messerangriff eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper.

Den mutmaßlichen Tatverdächtigen nahmen die Polizisten in unmittelbarer Nähe fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von Simon Polreich