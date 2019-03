Hannover

Vom Flughafen Hannover aus landete eine 21-Jährige am Mittwoch direkt im Gefängnis. Die Bundespolizei nahm die rumänische Staatsangehörige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest fest. Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Betrug.

2017 war die junge Frau zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro (ersatzweise 50 Tage Haft) verurteilt worden. Beglichen hatte sie die offene Rechnung mit der Justiz aber nicht und entzog sich auch im weiteren Verlauf der Strafvollstreckung. Ferner bestand eine gerichtliche Forderung in Höhe von rund 2400 Euro zur Einziehung der begangenen Straftat. Aufgrund der Mittellosigkeit der Rumänin überstellte die Polizei sie nun kurzerhand in die Justizvollzugsanstalt Hildesheim zum fälligen Haftantritt.

Von André Pichiri