Hannover

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine aus Holz gebaute Voliere im Garten eines Wohnhauses an der Lindenstraße in Wennebostel (Wedemark) in Brand. Trotz aller Rettungsversuche verendeten etwa 200 Zuchttauben sowie einige Wellensittiche im Feuer, der etwa 15 Meter lange Taubenschlag mit Brennholzlager und Hühnerstall brannte komplett nieder. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Feuer war am Freitagabend, gegen 19 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit 55 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort war, konnte trotz erheblichen Aufwands das Leben der Vögel nicht retten. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Scheune, in der sich ein hochwertiges Auto befand, konnte jedoch verhindert werden.

Die Voliere befand sich in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn. Sowohl der Verkehr dort, als auch die Lindenstraße waren vom Einsatz betroffen. S-Bahnfahrer durften kurzzeitig nur stark verlangsamt am Einsatzort vorbeifahren, die Lindenstraße blieb aufgrund des gefrierenden Löschwassers sogar für mehr als zwei Stunden gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, schließt aber Brandstiftung nahezu aus, da das Grundstück durch hohe Zäune gut gesichert sei. Ein technischer Defekt komme nach derzeitigem Stand eher in Betracht.

Von Simon Polreich