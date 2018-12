Hannover

Erneut ist es in der Innenstadt zu einer Messerstecherei gekommen. Nach Mitteilungen der Polizei wurde ein 20-Jähriger durch zwei Stiche in den Oberkörper verletzt. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten jungen Mann ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Täter ist flüchtig. Der Vorfall hatte sich am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr an der Georgstraße in der Nähe einer Fast-Food-Kette am Steintor ereignet. Mitte November erst hatte es in der Nähe schon eine Messerattacke gegeben, der Täter (40) konnte kurze Zeit nach der Tat festgenommen werden.

Zur Galerie Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hatte der Verletzte mit einer gleichaltrigen Frau am Sonntag gegen 2.45 Uhr einen Club an der Goseriede ( Steintor) verlassen. Auf dem Weg zum Steintorplatz trafen die beiden auf eine sechs- bis achtköpfige Gruppe. Aus bislang unbekannten Gründen sei es dann an der Georgstraße zu einer Schlägerei gekommen, bei der dem 20-Jährigen durch einen Unbekannten aus der Gruppe zwei Messerstiche in den Oberkörper versetzt worden sind, teilte die Polizei weiter mit.

Danach sei die Gruppe, bei der auch zwei Frauen gewesen sein sollen, in die U-Bahnhaltestelle „ Steintor“ geflüchtet. Die Männer aus dieser Gruppe sind laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, von südländischer Erscheinung und trugen dunkle Bärte. Einer von ihnen hatte eine helle Strickjacke an und eine Undercut-Frisur mit dunklen Haaren. Weitere Beschreibungen gibt es nach Polizei-Mitteilungen nicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei, unter Telefon 0511 109 55 55 zu melden.

Von Andreas Voigt