HANNOVER

Aus Sicht des städtischen Schulamtes ist der Standort „Am Sandberge“ im Stadtbezirk Bemerode für das geplante 18. Gymnasium geeignet. Hauptgrund: Es befindet sich im Eigentum der Stadt, muss also nicht angekauft werden wie ein lange diskutierter Alternativstandort im Südwesten Hannovers. Nachteil des von der Stadt jetzt ausgewählten Standortes: Für das Vereinsheim der Schützengesellschaft Bemerode muss eine Ersatzfläche gefunden werden.

Stadt: Bedarf an gymnasialen Plätzen in Bemerode hoch

Ihre Standortauswahl wollte die Stadt eigentlich am Mittwoch im Schulausschuss darlegen, doch die Grünen haben bei diesem Thema nach wie vor Diskussionsbedarf – und zogen die Standortdebatte in ihre Fraktion.

Mit der Verwaltungsvorlage ist die Katze nun endlich aus dem Sack, bislang hatte sich die Stadt bei der Standortwahl für das 18. Gymnasium bedeckt gehalten. Ob die Schule später mit einem privaten Partner im sogenannten ÖPP-Verfahren oder im Eigenbau realisiert wird, stellt sie der Politik zu einem späteren Zeitpunkt vor. Den Standort „Am Sandberge“ hält die Schulverwaltung im Vergleich zur Alternative im Südwesten auch wegen der guten Verkehrsanbindung für geeigneter. Zudem liege der Bedarf an gymnasialen Schulplätzen in Bemerode höher als an anderer Stelle Hannovers. Und: Der Standort „Südwest“ falle aufgrund seiner Lage an einer Bahnlinie (Lärmbelästigung) gegenüber dem Sandberge ab.

Ampelgruppe über Trägerschaft weiter uneins

Die Stadt hat den Schützen überdies schon Ersatz für den Verlust ihres Vereinsheimes angeboten: In der Nähe der Bezirkssportanlage in Bemerode. Und einen neuen Festplatz soll der Stadtteil im Bereich der Feldbuschwende bekommen. Die Frage der Trägerschaft ist dagegen weiter offen – und bleibt wohl umstritten, da sich am Mittwoch innerhalb der Ampelgruppe erneut unterschiedliche Positionen auftaten. „Eine private Trägerschaft kommt für uns politische nicht in Frage“, sagte SPD-Schulexpertin Afra Gamoori. Vom Gruppenpartner FDP war zu hören, dass man sich noch nicht entschieden haben, offen auch noch die Entscheidung bei den Grünen.

Von Andreas Voigt