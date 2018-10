Hannover

Die Polizei hat in Misburg einen 17-jährigen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gefasst. Der Jugendliche soll in der Nacht zum Donnerstag zusammen mit zwei Komplizen in eine Realschule an der Straße Hinter der Alten Burg (Misburg-Nord) eingestiegen zu sein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die Täter gegen 1. 20 Uhr die Alarmanlage in dem Gebäude ausgelöst. Die alarmierten Beamten umstellten daher umgehend den Gebäudekomplex und konnten dabei gegen 1.40 Uhr einen der drei von dem Gelände Flüchtenden an der Paula-Nordhoff-Straße vorläufig festnehmen. Seine Komplizen entkamen in unbekannte Richtung.

Wie sich herausstellte, hatte die Verdächtigen offenbar ein Fenster der Schule aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei ermittelt gegen die Drei wegen Einbruchs.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 17-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe in die Obhut seiner Eltern übergeben. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können bzw. das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 36 20 bei der Polizeiinspektion Süd zu melden.

Von kra