Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen 16 Jahre alten Jugendlichen am Kröpcke in Hannover festgenommen. Er wird verdächtigt, einem 17-Jährigen das Handy gestohlen zu haben, teilten die Beamten mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 17-Jährige gegen 00:50 Uhr mit zwei Freunden in der sogenannten Verteilerebene aufgehalten, als die jungen Männer mit einer anderen Gruppe in Streit gerieten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Jugendliche gehen auf Kontrahenten los

Wenig später trafen die beiden Gruppen am Bahnsteig der Linie 2 erneut aufeinander. Dort griff der 16-Jährige unvermittelt seinen 17 Jahre alten Kontrahenten an, schlug mit einem eingeklappten Taschenmesser auf ihn ein und riss ihm sein Mobiltelefon aus der Hand. Danach gab der Räuber das Handy an einen Begleiter weiter, der mit den restlichen Jugendlichen flüchtete.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den am Tatort verbliebenen mutmaßlichen Räuber fest. Er war betrunken und wurde er zur medizinischen Betreuung in eine Klinik gebracht.

Der 16-Jährige schweigt zu den Vorwürfen und muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Von ewo