HANNOVER

Es ist wieder soweit: Wie an jedem 21. Juni zum Sommeranfang steht auch in diesem Jahr die City der Unesco-City-of-Music wieder ganz im Zeichen der Musik. Zum zehnten Mal feiert Hannover die Fête de la Musique.

Eine Geburtstagsparty der Superlative: An 40 Bühnen-Standorten werden rund 1200 Musikerinnen und Musiker aus Hannover und dem Umland, aber auch aus der ganzen Welt einen aufregenden Klangteppich weben. Egal ob Jazz, Klassik, Rock, Pop oder Elektro – für jeden ist etwas dabei.

Die Zehn-Jahres-Aktionsmeile Hier kriegt man den Überblick: Auf der Zehn-Jahres-Meile zwischen Kröpcke und Schillerdenkmal kann man sich per Hebebühne auf zehn Meter Höhe hieven lassen – einen Meter pro Jahr. Daneben aber geht es auch um den Rückblick: Auf einer Fotowand wird die Chronologie der vergangenen zehn Jahre illustriert. Insgesamt gibt es auf dieser Meile zehn interaktive Stationen. So können Besucher auch an einem Kunstwerk des Lichtbildhauers Franz Betz mitwirken. Wer sich nach soviel Aktion ausruhen möchte, kann dies in der Wohnzimmer-Lounge auf antiken Sofas – natürlich mit musikalischer Untermalung.

Für internationales Flair sorgen Gruppen aus dem Netzwerk der Unesco-Citys-of Music, dem Hannover seit Dezember 2014 angehört. Dabei sind Musiker aus Adelaide (Australien), Liverpool (England), Glasgow (Schottland) Norrköpping (Schweden) und Varasani (Indien) sowie Bands aus Hannovers Partnerstädten Poznan (Polen), Rouen (Frankreich) und Blantyre (Malawi).

Das entspricht genau dem weltoffenen Geist der Fête de la Musique, die an diesem Tag zeitzonenversetzt in rund 1000 Städten rund um den Globus gefeiert wird. Es ist das größte Musikfest der Welt. Eine erstaunliche Entwicklung einer Idee, die mit einem Fest der Straßenmusik 2008 in Paris ihren Anfang nahm – und die verbindende Kraft der Musik in all ihren vielfältigen Spielarten zeigt. Alle Künstler spielen ohne Gage.

30666 Metal Stage Hier gibt’s dann voll auf die Ohren: War die Metal-Szene in den vergangenen Jahren nur als Randerscheinung vertreten, bietet sie in diesem Jahr mit acht Bands ein sattes Programm. Auf der „30666 Metal Stage“ am Schillerdenkmal zeigen allein sieben Gruppen aus Niedersachsen einen Querschnitt aus der reichhaltigen heimischen Szene. Die achte Band „Solence“ kommt aus dem schwedischen Norrköping, wie Hannover eine Unesco-City-of Music. Schirmherrschaft über die Bühne hat der Szene-Zusammenschluss „30666“. Und für die Nachwuchs-Fan-Förderung bieten sie auch ein Kinder-Metal-Schminken an.

Hannover ist seit 2008 dabei. Und nach ersten skeptischen Reaktionen in der Anfangszeit sind kritische Stimmen heute rar geworden. Veranstalter ist die Stadt, wobei die Organisation seit einiger Zeit vom Musikzentrum geleitet wird, unterstützt von mehr als 50 Kooperationspartnern.

Es geht bei der Fête aber nicht nur ums Zuhören sondern auch ums Mitmachen. Insbesondere auf der so genanten Zehn-Jahres-Aktionsmeile zwischen Kröpcke und Schillerdenkmal können Besucher an zehn Stationen aktiv werden. An einer analogen Twitter-Wand, der Tweet-Wall, und in einer Fotobox kann jeder seinen persönlichen Eindruck vom Fest hinterlassen. Oder einfach beim Auftaktmitmachkonzert einsteigen.

Offizieller Start ist um 15 Uhr, doch die ersten Mitmachangebote beginnen bereits um 14.15 Uhr. Gefeiert wird bis 23 Uhr. Ab 22.30 Uhr wird es an der Chorbühne am Hauptbahnhof wieder den traditionellen Nachtgesang geben. Dort endet dann auch das offizielle Programm mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius (Text) und Johann A.P. Schulz. Tipp zum mitsingen: Die letzte Zeile der ersten Strophe lautet „der weiße Nebel wunderbar“ und nicht „der weiße Neger Wumbaba“, so der Titel eines beliebten Buches über populäre Verhörer.

Da das Wetter passend zum Sommeranfang eher herbstlich auszufallen droht, empfiehlt sich die Ausstattung mit einer Regenjacke. Für alle Witterungsfälle gibt es aber auch ein paar Indoor-Bühnen.

Von Andreas Krasselt