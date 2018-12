Hannover

Zu zwölf Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilte das Landgericht Hannover Bülent I. am Freitag. Der 57-Jährige hat seine ehemalige Geliebte mit mindestens elf Messerstichen in der Oststadt getötet. Der Grund dafür: Eifersucht, Kränkung – „ein ganzes Kaleidoskop an Gefühlen“, wie Richter Wolfgang Rosenbusch bei der Urteilsverkündung sagte.

In Brust, Arme, den Kopf der Frau hatte I. am 16. Juni 2018 in der Rumannstraße ( Oststadt) mit einem Klappmesser eingestochen – nach einem gescheiterten Versuch, seine Ex-Geliebte zurückzugewinnen. „Sie hatte nicht den Hauch einer Chance“, so Richter Rosenbusch. Auslöser für diesen Gewaltanfall war offenbar die Absage der 35-Jährigen an eine gemeinsame Zukunft: „Dein Leben interessiert mich nicht“, soll sie laut Bülent I. seinem Flehen und Drohen entgegnet haben. Er habe daraufhin Rot gesehen und das Klappmesser aus dem Auto geholt.

Bedrängt und bedroht hatte der 57-Jährige sein späteres Opfer allerdings schon seit Monaten. Rückblick: Im Januar hatte sich die Frau bereits von I. getrennt, mit dem sie eine außereheliche Beziehung pflegte. I. wollte die Trennung nicht akzeptieren, stellte der Ex-Geliebten auf haarsträubende Weise nach: Stalkte sie mit Perücke und geschwärztem Gesicht, bestach einen ihrer Nachbarn, damit dieser ihr nachspioniere. Er bedrohte sie sogar mit Pistole – möglicherweise einer Spielzeugwaffe – und Klappmesser kurz vor der Tat. „Du kannst nur mir gehören“ und „Ich kann dich auch töten“, soll er dabei geäußert haben. Die 35-Jährige brachte den Vorfall zur Anzeige, ebenso wie eine Vergewaltigung: Mit einem Sex-Video soll I. die verheiratete Frau zu weiteren Stelldichein gezwungen haben, hieß es in der Verhandlung. Drei Wochen nach der Anzeige war die 35-Jährige tot.

Um Mord handelte es sich bei der Tat nicht – die dafür notwendigen „niederen Beweggründe“ konnte Rosenbusch in dem „Gefühls-Kaleidoskop“, das den 57-Jährigen zur Tat bewegte, nicht entdecken. Aber eben auch keine schuldmindernde Einschränkung der Steuerungsfähigkeit: „Sie waren sich der Illegalität ihres Tuns bewusst.“

Mit 12 Jahren Gefängnis übertraf Richter Rosenbusch dennoch die Forderung der Staatsanwältin nach elf Jahren wegen Totschlag. Vor allem auch wegen der letzten „frappierenden“ Worte des Angeklagten nach den Plädoyers: „Sie hat mein Leben, das Leben ihrer Eltern und das Leben ihres Ex-Mannes kaputtgemacht“, gab I. zu Protokoll. „Sie nehmen die Verantwortung nicht auf die eigene Schulter, sondern machen ihr Opfer verantwortlich“, hielt der Richter I. vor.

Bülent I. unterstrich diese Einschätzung Rosenbuschs unfreiwillig selbst, als er ungefragt am Ende der Urteilsbegründung kommentierte: „Das ist alles falsch, was sie gesagt haben.“

Von Simon Polreich