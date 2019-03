Hannover

Wer sich die Schlagernacht in der Tui-Arena vornimmt, muss ein beinharter Schlagerfan sein. Dreizehn Acts stehen auf dem Plan, sechs Stunden geballte Schlager-Action werden versprochen: Das heißt aber auch, dass die Stars aus dreieinhalb Generationen jeweils höchstens eine halbe Stunde spielen, ob sie nun Howard Carpendale (den jeder kennt) heißen oder Sonia Liebing (die wenige kennen). Nur für den Lieblings-Act zu kommen, würde sich also nicht lohnen. So feiern 10.000 eine Schlagerparty, bei dem das Genre und seine Eigenheiten mehr im Mittelpunkt stehen als ein Name, der auf dem Programm steht: Gute Laune, große Gefühle und die ungenierte Befriedigung der musikalischen Grundbedürfnisse – Melodien, Mitsingparts, stampfende Beats. Beatrice Egli macht das vor: Mit riesigem Grinsen kommt der Bohlen-Protegé auf die T-förmige Vorbühne, kickt in die Luft und gibt mit „Kopf aus, Herz an“ das Motto des Abends vor. Im Hintergrund leuchtet rot der Uluru, Egli und das Publikum huldigen „Australia“, und beim Abschlussapplaus vergießt die gerade aus der Auszeit in Down Under gekommene Egli ein paar aufrichtige Freudentränen.

Beatrice Egli vergießt Freudentränen

Die Schlagerwelt und ihre -nacht sind seltsam abgeschnitten von der Außenwelt. Was draußen eine Abfälligkeit ist, wird drinnen aufrichtig verwendet: Mehrere Acts werden als „Kult“ angekündigt, einige Hits (darunter Howies „Ti Amo“) als eigentlich nicht passend für so einen Abend – obwohl sie alle erwarten und mitsingen. Mickie Krause, Trash-König von Mallorca, sprengt diesen ironiefreien Rahmen. „Reißt die Hütte ab“, „Schatzi, schenk‘ mir ein Foto“, „Geh ma‘ Bier holen“ – das ist der Ballermann-Vibe, da erreicht die Party in der Arena ihren Siedepunkt. „Den Song habe ich in verschiedenen Sonderschulen getestet“, kündigt Krause einen neuen Titel an, mit ihm springt die ganze Halle von links nach rechts, das ist spaßig, wenn auch ultimativ vorhersehbar. Die fünf hemdsärmeligen Jungs von Voxxclub bieten dagegen ein paar Überraschungen: Gute Live-Gesänge mit Barbershop-Anleihen, und obwohl ihnen der Slot keine Zeit lässt, nehmen sie sich welche, für eine ernste Ansprache gegen Rassismus und Homophobie. „I mog di so“ fasst dieses Statement (heute das einzige seine Art) schuhplattlernd und krachledernd zusammen, hier wird gefeiert, ohne die Außenwelt ganz auszusperren.

Michelle und Matthias Reim läuten das Finale ein

In der Aufmachung hat die Show nicht gegeizt: Beeindruckende Licht und Videoinstallationen sorgen dafür, dass auch der Oberrang ein visuelles Spektakel serviert bekommt. Nur musikalisch wird hier niemand konvertiert. Nostalgie ist Trumpf genau wie der Halbplayback, und auch die Mikros werden während der ersten paar Konzerte kaum beansprucht, weil so vieles vom Band kommt – wenn eine Gruppe auf der Bühne steht, wie bei der Münchener Freiheit, ist der rapide Turnover zwischen den Acts ein Grund für die risikoarme Instrumentierung. „Ohne Dich“, der Schmachtsong einer ganzen Generation, wird dennoch laut mitgesungen. Howard Carpendale, Headliner der ersten Hälfte, versucht, seine alten Hits etwas aufzupeppen: Ein Backup-Sänger rappt zu „Das schöne Mädchen von Seite 1“, ein neues Arrangement von „Hello Again“, ein Beatbox-Part – Carpendale spricht offen an, dass ihm sein Auftritt zu kurz sei, eine Zugabe bekommt er aber.

Anschließend wird der Abend schmusig, mit der Dance-Stimme Kerstin Ott („Die immer lacht“) und dem zu „der Stimme Deutschlands“ hochgehypten Ben Zucker, dessen pathetische Stadion-Hymnen zumindest zur Arena passen. Sein bei weitem bester Titel ist dennoch ein Cover, Heinz-Rudolf Kunzes „Dein ist mein ganzes Herz“, sein Rock-Schlager-Amalgam füllt eine Lücke in der Szene, auch wenn das Material noch nicht mitreißt. Michelle und Matthias Reim haben die Ehre, diese Party nach Hause zu bringen – zwei Superstars, doch die Luft ist nach fünf Stunden feiern raus. „Ich bin der letzte, den ihr ertragen müsst“, sagt Reim, zur Belohnung gibt es ein Duett mit Michelle und, denn auch das liefert der Schlager ganz ungeniert, den größten Hit des Abends: Mit „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ gehen Hannovers Schlagerfans kaputt, aber zufrieden nach Hause.

Von Lilean Buhl