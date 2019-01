Hannover

Seit gut 20 Jahren können Häuslebauer und Immobilieneigentümer in der Region Hannover mit Unterstützung rechnen, wenn sie etwas für den Klimaschutz tun wollen. Der 1998 gegründete Pro-Klima-Fonds fördert Projekte, die helfen, CO2-Emissionen zu verringern. Nach einer Kürzung im vergangenen Jahr steht für 2019 wieder ein Förderbudget von rund 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. „Das ist das geplante Budget, das kann sich noch erhöhen“, erklärt Enercity-Sprecher Carlo Kallen.

Das Anfangsbudget 2018 habe bei 1,2 Millionen gelegen, sich durch rückfließende Mittel dann aber auf rund 1,7 Millionen erhöht. Im Jahr 2017 waren es allerdings 2,8 Millionen Euro gewesen. Wesentlicher Grund der Kürzung liegt in einer Mittelumschichtung von Enercity. Der Energieversorger investiert jährlich rund 2,5 Millionen in Infrastruktur für die Elektromobilität. Auch in den kommenden zwei Jahren kürzt das Unternehmen dafür seine Beiträge zum Fonds um insgesamt 875 000 Euro.

Das kompensiert nun Hannover laut Ratsbeschluss vom 13. Dezember nach einem gemeinsamen Antrag der Ampelkoalition. So erhöhen sich die Einzahlungen der Stadt um 450 000 Euro auf 1,45 Millionen Euro im Jahr 2019 und um 425 000 Euro auf 1,425 Millionen für das Jahr 2020. „Wir wollen die Arbeit und das Know-how von Pro-Klima erhalten, stärken und damit auch den Klimaschutz und die Wärmewende gemeinsam mit den Bürgern in Hannover voranbringen“, so SPD-Ratsherr Philipp Kreisz, Vorsitzender des Pro-Klima-Kuratoriums.

Rund 1,5 Millionen Euro des Budgets ist für die Breitenförderung vorgesehen. Neu sind dabei erhöhte Fördersätze für die nachhaltige Dämmung von Gebäuden oder für den hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen. Auch wird die Solarwärmeförderung für Mehrfamilienhäuser wieder aufgenommen.

Der Pro-Klima-Fonds Der Pro-Klima-Fonds wurde am 8. Juni 1998 in Form eines Partnerschaftsvertrages gegründet. Er wird finanziert von den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze sowie der Enercity AG. Seit der Gründung wurden Fördermittel in Höhe von 64 Millionen Euro bewilligt. Durch die damit finanzierten Projekte – mehr als 32 000 Breitenfördermaßnahmen und rund 790 Einzelförderungen – konnten 1,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, was etwa 1,8 Millionen Hin- und Rückflügen nach Mallorca entspricht. Die Vergabe des Geldes erfolgt nach festgelegten Kriterien: Die CO2-Effizienz, die absolute CO2-Reduzierung, die Multiplikatorwirkung und der Innovationsgrad der Maßnahmen sind dabei ausschlaggebend. Mit Know-how und Zuschüssen unterstützt der Enercity-Fonds Pro-Klima vor allem die Einsparung von Heizenergie und Strom. Ein Schwerpunkt der Förderprogramme ist das energieeffiziente Bauen und Modernisieren. Gefördert werden zum Beispiel Wärmedämmungen, Komfortlüftungsanlagen, Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen. Ziel ist unter anderem die weitere Etablierung des energiesparenden Passivhaus-Standards mit erneuerbarer Energieversorgung.

Von Andreas Krasselt