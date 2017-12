Hannoccino nun auch in der Winter-Edition

MEHRWEG

Hannovers Pfandbecher erscheint im neuen Design: Natürlich passend zur Weihnachtszeit.

hannover. Den Hannoccino gibt es jetzt auch in weihnachtlich. Für den Winter hat Aha eine limitierte Edition des Mehrwegbechers auf den Markt gebracht. Statt schwarz ist die Silhouette jetzt weiß. Schneeflocken rieseln auf die Stadt und Rentiere springen umher. Sogar die Nana ist auf dem Becher für die Winterzeit gewappnet – sie trägt eine Bommelmütze.

Da schmecke der Glühwein gleich viel besser, findet Mathias Quast, Leiter der Aha-Stadtreinigung. Die Auflage ist allerdings begrenzt: Es gibt nur 20 000 Winter-Pfandbecher. „Wer einen Becher haben will, muss sich beeilen“, sagt der Leiter der Stadtreinigung. Sein Debüt gibt der Winter-Hannoccino am Sonntag beim 96-Spiel gegen Hoffenheim. Die Hälfte der limitierten Auflage wird von da an im Stadion ausgegeben. Sogar früher als gedacht: Erst eine Woche später ist der offizielle Start.

Quast zeigt sich begeistert: „Es ist toll, dass der Becher so angenommen wird und alle mitmachen.“ Denn nicht nur das Stadion kommt als neuer Ausgabeort hinzu – 2018 will auch der Zoo auf das Pfandsystem umsteigen. „Wir wollen nachhaltiger werden“, sagt Tanja Larsson vom Zoo Hannover. Im Moment werden an einigen Verkaufsstellen sogar noch Pappbecher ausgegeben. Der Übergang in die Nachhaltigkeit soll fließend sein: „Die Einwegbecher werden wir aufbrauchen und nicht mehr nachbestellen. Auch unsere Pfandtassen werden wir nach und nach abschaffen“, erklärt Larsson.

Von der Hannoccino-Einführung verspricht man sich im Zoo viel. Larsson rechnet vor: „Eine Millionen Besucher kommen jährlich zu uns, wenn jeder Dritte einen Hannoccino-Becher nimmt, sparen wir uns 300 000 Pappbecher.“

Der Becher kommt an. Trotzdem wird jetzt optimiert. „In Zukunft wollen wir einen Deckel zum Becher mitliefern“, sagt Quast. Bisher war das nämlich nicht der Fall. Ausgabestellen griffen auf andere Anbieter zurück. Bald gibt es also ein nachhaltiges Gesamtpaket.

Der Becher ist jetzt schon für den Greentec-Award nominiert. Ein europäischer Nachhaltigkeitspreis, den Quast unbedingt nach Hannover holen will: „Das ist der Umwelt-Oscar, besser geht es nicht.“ Abstimmen kann man im Internet unter:

abstimmung.greentec-awards.com

Von Mandy Sarti