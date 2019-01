HANNOVER

Der städtische Müll besteht laut Abfallentsorger Aha heutzutage aus bis zu 17 Prozent Einweg-Pappbechern. Der von Aha und Stadtverwaltung erdachte Mehrweg-Pfand-Kaffeebecher namens Hannoccino soll daher einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten.

Auf dem Papier sieht das gut aus, wie Aha vorrechnet: Werde der Becher nur alle zwei Tage genutzt, spare das rund sieben Millionen Einwegbecher und damit etwa 70 Tonnen Abfall in Hannover, wo laut Aha pro Jahr etwa 20 Millionen Einwegbecher gekauft und nach Nutzung in den Müll geworfen werden. Es sei aber so, heißt es auf Anfrage: „Nach den täglichen Erfahrungen der Straßenreiniger hat die Menge der zu entsorgenden Einwegbecher um rund 30 Prozent abgenommen.“

Seit das Projekt Ende August 2017 startete, wurden binnen weniger Monate laut Aha mehr als 50 000 dieser Becher ausgegeben. Statt Anfangs 90 gibt es demnach inzwischen 160 „Wechselstuben“, wo der Becher für zwei Euro Pfand zu haben und im Schadensfall auch zu tauschen ist. Stabil scheint der Becher zu sein: Laut Aha hätten bislang erst etwa 50 aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Über das vergangene Jahr hinweg sei „die Nutzung kontinuierlich gestiegen“ – wie viele der „über 50 000“ Becher tatsächlich schon im Umlauf, also Gebrauch sind, lasse sich wegen des Pfandsystems nicht sagen.

Bislang gab es den Becher in drei Varianten: „normal“, einer „Winter-Edition“ - und die Deutschland-Edition zur Fußball-WM 2018 im vergangenen Sommer. Letztere Der Hannoccino wurde zum dritten Spiel der Nationalelf offeriert – doch die deutsche Mannschaft schied durch das 0:2 gegen Südkorea aus, von den 5000 Bechern waren erst um 2000 verkauft.

Neuen Schub versprechen sich die Macher durch einen voraussichtlich ab Februar erhältlichen Mehrwegdeckel – ganz in schwarz! Und aus dem gleichen Material, wie der Becher: Der Hannoccino besteht „weitestgehend“ aus Biobestandteilen, wie Biopolymeren, Naturharzen, Cellulose und natürlichen Verstärkungsfasern. „Einfach erklärt: Aus Baumsaft.“

Das Hannoccino-Material kann ökologisch verträglich entsorgt werden – anders als „normale“ derartige Pappbecher: Die können laut Aha „wegen des Aufdrucks und ihrer mit Kunststoff beschichteten Innenseite schlecht oder gar nicht verrotten. So gelangen übrigbleibende Mikroplastikteilchen in den Boden, das Wasser und sogar in die Nahrungskette.“

Von Ralph Hübner