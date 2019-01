Hannover

Ein interessanter Neuzugang in der City: Hema ist ein „holländisches Kaufhaus“, das Trendprodukte aus Amsterdam verkauft. Vor allem ist Hema aber ein knallbunter Shop, in dem es viel von dem zu entdecken gibt, was man vielleicht vom letzten Urlaub in den Niederlanden kennt.

Den Klassiker gibt es auch: In Sirup getränkte Waffeln sind eine Kindheitserinnerung, eine Kalorienbombe, die hartnäckig an den Zähnen klebt – das (schwere!) Tütchen mit zehn Stück kostet zwei Euro. Auch Lakritz und Weingummi (je ein Euro pro Packung) sind Holland-Highlights, außerdem lernt man, dass Marshmallows „Zacht Zoete“ heißen.

Neben „Snoepgoed“ (Süßigkeiten) deckt Hema aber auch andere Bereiche des täglichen Lebens zu günstigen Preisen ab: Büro, Bad, Beauty zum Beispiel. Auch Wohnaccessoires, Kleidung und Lebensmittel gibt es bei der 1926 gegründeten Kette, die in Hannover seit November auf 400 Quadratmetern und zwei Etagen ihren Lifestyle anbietet. Der Hannover-Hema ist bereits der 19. deutsche Laden. Das „Dutch Design“ (das sehr dem „Danish Design“ ähnelt) kann man bei den Babyklamotten kennenlernen – niedliche Motive mit Igeln, Dachsen und Rehen sind auf Bodys und Lätzchen gedruckt.

Hema: Karmarschstraße 16, Telefon 0180/243 62 33, geöffnet montags bis sonnabends von zehn bis 20 Uhr.

Manufactum

Gute Dinge: Birgit Martinez Montavo von Manufactum. Quelle: Wilde

Das Gästebuch im Eingangsbereich von Manufactum ist bereits gut gefüllt, die Einträge sind in der Regel Lobeshymnen: „Wunderbar“, schwärmen Kunden vom Sortiment (die Kette nennt sich ja auch „Das Warenhaus der guten Dinge“) und freuen sich, dass die elfte Filiale des Internethändler „endlich“ eröffnet wurde. Seit Mitte November verkauft Manufactum auf 600 Quadratmetern auf drei Etagen im ehemaligen „Donna“-Shop Kleidung, aber auch Lebensmittel und Haushaltsgegenstände – fast alle mit Retro-Charme.

Vize-Filialleiterin Birgit Martinez Montalvo erklärt das Konzept so: „Dinge, die man zum Teil aus Omas Zeiten kennt, die aber technisch auf dem neuesten Stand sind.“ Und nicht unbedingt günstig: Im Schaufenster steht eine Kupferbadewanne für 3650 Euro, ein Hantelturm aus Eschenholz (495 Euro) erinnert an die Zeiten von Turnvater Jahn. „Menschen haben Sehnsucht nach solchen Dingen.“ Im Erdgeschoss steht bereits ein fertiger Tresen, „ Manufactum“ will demnächst auch Brot, Kaffee, Wurst, Käse, Suppen und Snacks anbieten. „Wir sind startbereit, warten aber noch auf die Genehmigung der Stadt.“ Dann werden Bartische aufgestellt, draußen gibt es im Sommer Sitzplätze mit Opern-Blick.

Manufactum: Georgstraße 34, Telefon 0511/ 54 52 70 11, geöffnet täglich zehn bis 19 Uhr.

Donna

Starke Marken: Mirela Stanolou von Donna. Quelle: Behrens

Seit Herbst hat „Donna“ ein neues Gesicht: Inhaberin Mirela Stanoiou, seit 30 Jahren mit ihren Läden eine starke Modemarke in der Stadt, hat sich neu aufgestellt – und unter dem Namen „Donna“ ihre Kräfte in der Georgstraße 36 gebündelt. Vom Ex-Shop an der Ecke zum Kröpcke-Center (jetzt Manufactum) hat sie sich schweren Herzens getrennt, im Nachhinein sagt sie aber über den Streit über die Mieterhöhung: „Es war das Beste, was mir passieren konnte.“ Es hätte eh ein großer Umbau bevorgestanden: „Die Kunden wollen heute eine warme Wohlfühl-Atmosphäre.“ Einige Meter weiter auf der Georgstraße hat sie diese Vision verwirklicht, als sie den dortigen „Emma“-Laden erweiterte. Das Ambiente der neuen „Donna“ ist luxuriös – so wie das Sortiment. „Wir haben High-End- und Premiummarken zusammengeführt. Und uns von vielen Labels getrennt.“ Man müsse eben genau überlegen, was man neben Gucci und Valentino präsentiere.

Der Kontakt zu den Kunden sei noch enger geworden, Stanoiou und ihr Team bieten quasi einen „personalisierten Internetshop“ an, liefern Ware zum Probieren auch nach Hause. Und wollen für Stammkunden pro Saison „eine Veranstaltung bieten, über die geredet wird“.

Donna: Georgstraße 36, Telefon 0511/16 99 28 71, geöffnet zehn bis 19 Uhr, sonnabend bis 18 Uhr.

Kjds

Kinderkram: Sabrina Wohlers arbeitet bei Kjds Quelle: Wilde

Dieser Laden ist ein Spielplatz – nicht nur für Kunden auf der Suche nach schicken Baby- und Kinderklamotten von angesagten Marken wie Finkid oder Barts, sondern auch für den Inhaber. „Es ist die erste Filiale von Kjds“, erzählt Geschäftsführer Ali Ghiassi über den Ableger des Streetwear-Handels „Backyard“.

Das Unternehmen hat 20 Jahre Erfahrung als sogenannter „Multi-Label-Anbieter“, der 280 Quadratmeter große Kinder-Shop (dafür wurde die „Backyard“-Filiale nebenan verkleinert) soll „ein Experimentierkasten“ sein. Grund: „Wir wollen das Konzept optimieren und 2020 weitere Standorte eröffnen“, kündigt Ghiassi an.

Seit drei Monaten gibt es den Shop, erste Erkenntnisse hat Ghiassi schon gesammelt: „Kleidung für Babys und Kleinkinder läuft gut, deshalb ist bei sieben Jahren Schluss im Sortiment.“ Dann würden Kinder selber bestimmen wollen, was sie tragen, „Kjds“ ist aber eher Anlaufstelle für Großeltern und Patentanten auf der Suche nach hochwertiger Kleidung und Geschenken. Auch in dem Bereich ist „Kjds“ eine Fundgrube: Holz-Laufräder (179 Euro), Kinderbesteck (7,95 Euro) oder witzige Rucksäcke in Panda- oder Tigerform (49,99 Euro) gibt es hier.

Kjds: Andreaestraße 4, Telefon 0511/16 91 97 53. Geöffnet werktags elf bis 19 Uhr, sonnabend bis 18 Uhr.

Von Andrea Tratner