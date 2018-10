Hannover

Die von der „Aktionsgruppe Hambi in Hannover“ besetzte Pappel am Ihme-Ufer wurde am Freitagmorgen „geräumt“. Die Stadt entferne Transparente und das rudimentäre Baumhaus (eine Europalette) aus der Astgabel. „Um die Verkehrssicherheit dort zu gewährleisten“, so Stadtsprecher Dennis Dix.

Vergangene Woche hatten Aktivisten die Pappel neben der Fährmannsbrücke symbolisch „besetzt“ – in Solidarität mit Umweltaktivisten im Hambacher Forst. Menschen waren seitdem aber nicht mehr im Baum zu sehen, nur die Banner mit Parolen, wie „RWE – Scheißverein“. Am Freitag entschloss sich der Fachbereich Stadtgrün nun, „nach angemessener Zeit der Duldung dieser Meinungsäußerung“, den Baum von den Bauten zu befreien. „Die Erbauer waren nicht anwesend. Sie können ihre Materialien noch etwa zwei Wochen im Werkhof des Fachbereichs abholen“, so Dix. Schaden habe die Pappel nicht davongetragen.

Übrigens: Für den Erhalt des Hambacher Forstes demonstrierten gestern mehr als 100 Menschen in Hannovers Innenstadt unter dem Motto „Hambi bleibt!“.

sip