Der irre Streit von Ahlem: Die beiden Männer (21 und 23), die am Samstag während eines Streits einen 21-Jährigen mit ihrem Auto anfahren wollten, sitzen nun in Untersuchungshaft – und bestreiten jede Tötungsabsicht. Das erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Montag gegenüber der NP.