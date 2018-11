HANNOVER

Michael N. (40) kann von seinen schädlichen Neigungen nicht lassen. 2009 wurde er zu 160 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt – wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern. 2012 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern für drei Jahre ins Gefängnis geschickt. Am Mittwoch folgte eine erneute Verurteilung. Wegen Beschaffens und Besitzes von kinderpornografischen Bildern muss der Mann aus Seelze für 13 Monate ins Gefängnis.

231 Dateien gefunden

Michael N. wirkt massig auf der Anklagebank. Sein volles Gesicht und seine grauen Haare lassen ihn deutlich älter erscheinen als 40 Jahre. Derzeit ist der Mann arbeitslos. Allerdings hat er eine Umschulung zum Fachinformatiker für Systhemintegration gemacht. Eine Ausbildung, die ihm sein Treiben sicherlich erleichtert haben dürfte. Bei einer Durchsuchung am 30. Juni 2017 fand die Polizei 231 kinderpornografische Dateien auf verschiedenen Datenträgern.

Im sonst anonymen Internet hat Michael N. Spuren hinterlassen. Sein Name tauchte im Zuge von Ermittlungen in Süddeutschland auf. Und weder Vorstrafen noch Razzia trugen zur Einsicht des Pädophilen bei. Am 22. Oktober 2017 wurde auf dem Handy des Angeklagten wieder eine kinderpornografische Datei gefunden.

Keine familiären Bindungen

Dem Angeklagten blieb nichts Anderes übrig, als ein Geständnis abzulegen. Er sprach in der Verhandlung von therapeutischen Sitzungen. Aber das half nichts. Amtsrichterin Mouna Medini verurteilte ihn zu einer Haftstrafe. Wegen fehlender familiärer Bindungen und der einschlägigen Vorstrafen konnte sie keine positive Sozialprognose feststellen. Insofern war keine Bewährung mehr drin.

Von Thomas Nagel