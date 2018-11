Hannover

Nach nur 21 Minuten wurden die Akten zugeklappt: In Rekordzeit hat der Verwaltungsausschuss am Sonntag über das weitere Schicksal von Kulturdezernent Harald Härke entschieden. Er darf auch weiterhin nicht im Rathaus arbeiten. Außerdem soll ihm das Gehalt gekürzt werden.

Am Donnerstag hatte die vertraulich tagende Runde vier Stunden lang über das Vorgehen diskutiert. Teilnehmer der Sitzung schien es, als ob die Grünen die Entscheidung nicht zu 100 Prozent akzeptierten. Doch nach Beratung in der Fraktion stand der Schulterschluss mit dem roten Bündnispartner. Vermutungen, dabei sei Druck ausgeübt worden, weist Fraktionschefin Freya Markowis zurück.

Über die Drucksache 2692/2018 hat der Verwaltungsausschuss in Einzelabstimmung der drei Punkte votiert. Dem ersten, die die Aufhebung der bisherigen Suspendierung vorsieht, gaben auch die beiden Beigeordneten der AfD und der Linken ihre Stimme.

Bei Punkt 2 (erneute Suspendierung) und Punkt 3 (Gehaltskürzung um bis zu 50 Prozent) ging es sechs zu fünf aus. Den Ausschlag gab die Stimme von OB Stefan Schostok (gegen den die Staatsanwaltschaft Hannover ebenso wie gegen Härke und den einstigen OB-Büroleiter Frank Herbert wegen Untreue ermittelt). Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken dagegen, dass der Verwaltungschef trotz möglicher Beteiligung an der gesetzwidrigen Zulagenzahlung für Herbert abstimmt.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel hält den in Sondersitzung getroffenen Beschluss für einen Verfahrenstrick und sagt: „So was machen wir nicht mit.“ Härkes Anwalt Karl Otte hatte das Verwaltungsgericht angerufen, um die Suspendierung Härkes aus der Welt zu schaffen. Die Frist für die Stellungnahme der Stadt endet am 26. November. Jetzt kann sie sich darauf berufen, dass es längst nicht mehr um diese eine Suspendierung geht.

Zu erwarten ist, dass Harald Härke auch gegen den neuen Beschluss vorgehen wird. Im Grunde hat die Verwaltung durch die erneute Suspendierung nur Zeit gewonnen. Vor einer Gehaltskürzung müsste sie erst einmal die wirtschaftliche Lage Härkes prüfen und ihn anhören.

Für Herbert, den eigentlichen Nutznießer der Rathausaffäre, wird nach NP-Informationen keine Gehaltskürzung geprüft. Er ist krankgeschrieben. Dem Beamten, besoldet mit B 2, wird das Gehalt ohne zeitliche Begrenzung weiter gezahlt. Die Stadt ist wegen der mehr als sechs Wochen dauernden Krankschreibung verpflichtet, ihm ein Fürsorgegespräch anzubieten.

Von Vera König