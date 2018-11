HANNOVER

Ob Ausstellungen, Messen, Kongresse, Tagungen oder Galas für mehr als 2000 Gäste: Die Bankettküche im Hannover Congress-Centrum (HCC) ist im Prinzip das ganze Jahr über gefordert – und wird 2019 komplett erneuert.

Im zuständigen Betriebsausschuss der Stadt hat HCC-Chef Joachim König am Montag die Sanierungspläne erläutert, die vorbehaltlich der Genehmigung durch den Rat vor allem in den Sommermonaten ablaufen soll und dann etwa drei bis vier Monate in Anspruch nimmt. Kostenpunkt: rund eine Million Euro.

„Wir tauschen den Boden aus, die Geräte ebenfalls, was nicht ganz banal ist, denn der Betrieb soll ja weiterlaufen“, sagte König. Zwar habe man in den Sommerferien meist weniger zu tun, aushelfen müsse man sich aber mit externen Dienstleistern während der Bauphase. Nach der letzten Bodensanierung in der Bankettküche 2004/2005 habe es seinerzeit Beanstandungen gegeben, die werde man dann gleich mit abarbeiten. Für die Austrocknung des Bodens veranschlagt das Congress Centrum etwa zwei Wochen, weswegen sich der Ausfall der Küche etwas in die Länge zieht.

Das HCC verpasst dem angrenzenden Gilde-Treff im Umgang des Kuppelsaals ebenfalls im Sommer eine Frischzellenkur, das Kneipenflair soll durch einen zeitgemäßen Lounge-Charakter ersetzt werden. Mittelpunkt der Gaststube ist ein alter Majolika-Tresen, der einst 1900 auf der Weltausstellung in Paris stand, und um dem herum das HCC die Lounge modernisiert.

Projekt drei schließlich betrifft den Runden Saal des HCC für feierliche Anlässe, dort steht der Ausbau der Lichtdecke an, die gegenwärtig defekt ist. Für Gilde-Treff und Runder Saal hat das HCC rund 400 000 Euro veranschlagt, die Gesamtinvestitionen im nächsten Sommer belaufen sich demnach auf 1,4 Millionen Euro – wenn der Rat der Stadt in seiner Dezembersitzung zustimmt.

Von Andreas Voigt