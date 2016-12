Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Mit der gedruckten NP in einem neuen Format. Mit wenig Stau und viel guter Laune. Hier kommen die News.

Hannover. Die Polizei will gegen die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen in Niedersachsen härter vorgehen. Konzepte dazu will Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag um 13 Uhr vorlegen. Vor wenigen Wochen bereits hatten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit Holland und Belgien eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen international agierende Einbrechergruppen vereinbart.

Stau gibts heue auf der A 2 zwischen Lahe und Langenhagen wegen einer Baustelle. Und bei Bothfeld hats gekracht: Unfall mit einem Lkw.

Das Wetter? Geht so.

Hinterhältige flache Inversion, auch in #Niedersachsen - Bad Harzburg -5 Grad, Burgberg 8 Grad wärmer https://t.co/nqanMb3RcY @neuepresse — Jörg Kachelmann (@Kachelmann) December 5, 2016

Um 17.30 Uhr startet in der HDI-Arena die 96-Fan-Weihnachtsfeier. Wir sind natürlich dabei und berichten.

Um 18 Uhr wirds festlich: Eckhart Pohl, Hörfunkchef des Landesfunkhauses, wird verabschiedet. Alles Gute von uns!

Noch eine Geschichte aus Hameln: Ein volltrunkener Autofahrer ist dort rund sechs Kilometer weit auf einer reifenlosen Felge durch das Stadtgebiet gefahren. Die Polizei habe den Mann anhand der Kratzspur verfolgen können, die die Felge im Asphalt hinterlassen hatte, teilte ein Sprecher am Montag mit. Der 25-jährige Autofahrer wurde schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle gefasst. Der Mann hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut. Sein im Ausland ausgestellter Führerschein ist in Deutschland ungültig. Der rechte Vorderreifen am Fahrzeug des 25-Jährigen war in der Nacht zu Sonntag geplatzt. Trotzdem war er einfach weiter gefahren.

Im Prozess um das verheerende Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten soll heute das Urteil fallen (10.30 Uhr). Die Staatsanwaltschaft fordert für den angeklagten Fahrdienstleiter Michael P. vier Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Beim Brand eines Fachwerkhauses im hessischen Volkmarsen-Hörle ist ein Rentner-Ehepaar ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht zum Montag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Ein 75-jähriger Bewohner versuchte noch, sich durch einen Sprung aus einem Fenster zu retten. Trotz schneller ärztlicher Hilfe starb der verletzte Mann kurz darauf im Krankenhaus.

In Gehrden haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Mehr Infos HIER.