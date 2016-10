Service

Damit es nicht zu Unübersichtlichkeiten kommt, bitte beachten sie die folgende Auswahl an Terminen, die heute in der schönen Landeshauptstadt stattfinden.

Hannover. Das ging aber schnell. Die Mitte der Woche ist bereits erreicht und mit ihr stehen die folgenden Dinge heute auf dem Plan.

Vorweg der Verkehr: Rund um Hannover sieht es heute erstaunlich ruhig auf den Straßen aus. Auf der A27 Richtung Bremen sind auf Höhe der Ausfahrt Langwedel allerdings Gegenstände auf der Fahrbahn. Seid da bitte vorsichtig. Außerdem wird die Buslinie 200 von heute an bis zum 12. Oktober umgeleitet und fährt deswegen die Haltestelle Moltkeplatz nicht an.

Leitungsarbeiten: Die #Linie200 fährt von Mittwoch, 5.10., bis Mittwoch, 12.10., eine Umleitung. Die Hst. "Moltkeplatz" entfällt.^jm — üstra (@uestra) 4. Oktober 2016

Update: Im Moment fährt die S-Bahn zwischen Barsinghausen und Hannover nicht.

Das Wetter: Gefühlt ist es heute schon sehr kalt. Vor allem heute Morgen. Wenn ihr euch also noch auf den Weg macht: Zieht euch warm an. Gegen Mittag wird es dann mit maximal 14 Grad etwas wärmer und abends wieder kalt. Dafür bleibt es heute trocken. Mehr gibt es unter www.kachelmannwetter.com

Heute in #Hannover kühles, aber meist trockenes Wetter. Ab morgen noch frischer und ab und zu Nieseln: https://t.co/8zbwLszY9l /TS — NP-Wetter (@NPWetter) 5. Oktober 2016

Das sind die Themen die heute in Hannover sonst noch so anstehen:

- Mehr Frauen in Unternehmen? Fünf Firmen aus Hannover stehen heute als "Rockstars" (Genau! Die von den Üstra-Plakaten) auf dem Ernst-August-Platz um mit Frauen über ihre Chancen in Unternehmen zu sprechen. Ab 14 Uhr geht es los.

- Heute Abend setzt die Kripo nochmal auf ihre Hinweise zum Ex RAF-Trio bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Wer also tatsächlich dazu noch etwas zu sagen hat, oder sich einfach den Fall nochmal genauer anschauen will, kann das ab 20.15 Uhr tun.

- Der Zoo Hannover stellt heute sein neues Zoopanorama "Amazonien" vor. Wir dürfen gespannt sein, was die Besucher dort in Zukunft erwarten wird.