Tagesvorschau

Wir wünschen Euch einen schönen Donnerstag. Das liegt heute an in unserer Stadt:

Hannover. Wettertechnisch ist heute der vorerst letzte mildere Tag. Ab morgen wird es dann schon sprübar kälter. Der Weihnachtsmarkt kann also kommen.

Nachdem die meisten Weihnachtsmärkte bereits gestern aufgemacht hatten, zieht heute Abend auch die Leibniz Lounge am Königsworther Platz nach. Wer Geld sparen will, sollte dort mal vorbeischauen. Das Ambiente ist toll.

96 trainiert heute das letzte Mal in Hannover. Morgen steht dann das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an. Dabei winkt Niclas Füllkrug nach langer Zeit mal wieder ein Platz in der ersten Elf. Wir haben mit ihm gesprochen.

Martin Schulz will zurück nach Berlin. Die Spekulationen um eine mögliche Kanzlerkandidatur dürften dadurch nicht weniger werden.

Auf den Straßen ist es bislang ruhig.