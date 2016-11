Guten Morgen, Hannover! Die neue Woche startet

Service

Es ist Montag, damit gehts auf in eine neue Woche. Ob die auch Glück bringt, können wir nicht sagen. Dafür aber, was heute los ist.

Hannover. Beim Umbau des Landtags wurden Knochen gefunden. Heute werden erste Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt.

Es gibt ein neues Buch über die Herrenhäuser Gärten - auch das wird heute präsentiert.

An der MHH geht eine Robotorbasierte Angiografie-Anlage an den Start. Was das ist und was die kann? Erklären wir euch.

Auf dem Messegelände eröffnet die Eurotier.

Am 300. Todestag von Leibniz wird an der Neustädter Hof- und Stadtkirche eines Grabrede gehalten. Abends folgt ein Festakt zu Ehren des Universalgelehrten im Schloss Herrenhausen. Ab 22 Uhr wird dann auch noch zur Todesstunde Leibniz der Marktplatz in der Calenberger Neustadt illuminiert. Die Werkstatt Galerie Calenberg heißt dann ab heute Leibniz Theater.

Um 14 Uhr trainiert 96 auf der Mehrkampfarena. Fotos gibts später.