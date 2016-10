Guten Morgen, Hannover! Das ist der Montag

Service

Neue Woche, neues Glück, der Montag startet allerdings ziemlich kalt und auch noch nass.

Hannover.

Heute in #Hannover meist dichte Wolken, ab und zu etwas Regen, nicht mehr als 10 Grad: https://t.co/8zbwLszY9l #wetter /AN — NP-Wetter (@NPWetter) October 10, 2016

Am Nachmittag soll die Nationalmannschaft in Hannover eintreffen, und auch trainieren. Dabei wird aber die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Spieler werden im Radisson Blu Hotel an der Expo Plaza unterkommen. Morgen ist dann das Spiel.

Wer mit der Bahn fährt, sollte an der ein oder anderen Stelle schauen, ob sie normal fährt. Hier gehts zur Nachlese.

Auf den Straßen ist ansonsten noch alles ruhig. Gute Fahrt!