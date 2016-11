Ticker

Die Mitte der Arbeitswoche ist erreicht - was neben milden Temperaturen und Sprühregen sonst noch so wartet, lesen Sie hier:

Hannover. Auf der A2 Anschlussstelle Herrenhausen in Fahrtrichtung Hannover gibt es eine gefährliche Situation in der Ausfahrt durch einen defekten Lkw, ebenso ist an der Anschlussstelle Bad Nenndorf ein Lkw im Kurvenbereich liegen geblieben. Ansonsten weiterhin gute Fahrt zur Arbeit, zur Uni oder zum Einkaufen.

Ein letztes Mal wird Barack Obama in seiner Funktion als US-Präsident heute nach Berlin reisen und sich am Donnerstag mit Angela Merkel treffen. Bei einem Besuch im vergangenen Frühjahr in Hannover lobte er seine "Freundin Angela", die mit ihrer Entscheidung zur Aufnahme von Hilfesuchenden aus den Krisengebieten des Nahen Ostens "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehe.

Bei einem Unfall in Isernhagen-Süd ist am Dienstagabend ein 27-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war ohne auf den Verkehr zu achten auf die Burgwedeler Straße gelaufen und dabei von zwei Autos angefahren worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Jahr nach der Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland - Niederlande am 17. November 2015 in Hannover wegen einer Terrorwarnung gibt es laut Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) noch keine Klarheit über die Hintergründe.

Die Wetteraussichten sind an diesem Mittwoch in Hannover nicht sehr erfreulich - windig und dazu kommt der Sprühregen.