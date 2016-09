Sonnenaufgang war heute um 7.20 Uhr und wenn ihr nichts dazwichen kommt, geht die Sonne um 19.04 Uhr wieder unter.© Julian Stratenschulte

Überblick

Guten Morgen, Hannover! Das ist der Donnerstag

Wir befinden uns in der 39. Kalenderwoche; heute ist der 273. Tag des Jahres, bedeutet: In 93 Tagen ist das Jahr zu Ende. Wer heute Geburtstag hat, ist Waage! Namenstag feiern Gabriel (Gábor, Gavrilo, Gawril); Gabriela (Gabriele), Michael (Mike, Miguel, Mischa, Mikael, Michail); Michaela (Michelle) und Raphael (Raphaela). Was der Tag sonst noch bringt? Lesen Sie hier...