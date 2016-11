Ticker

Der erste Schnee ist im November gefallen und das bringt bereits am frühen Morgen Stau und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr mit sich.

Hannover. Für viele Autofahrer begann der Dienstagmorgen damit das Auto vom ersten, noch ziemlich nassen, Schnee zu befreien. Es kommt dadurch auf den Straßen zu teilweise extremen Behinderungen. Zwischen Bissendorf und Großburgwedel in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung durch einen umgestürzten Baum, auf der B443 ist ein Fahrzeug zwischen Messeschnellweg und Laatzen liegen geblieben. Auch auf der Autobahn 2 zwischen Wunstorf Kolenfeld und Auetal sind Lastwagen auf der Fahrbahn stehen geblieben, es staut sich auf 15 Kilometer. Auf der B217 in Höhe Steinkrug Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Vorsichtig fahren!

Auch im S-Bahn-Verkehr der Bahn läuft es nicht rund am Morgen. Auf zahlreichen Strecken meldet die Bahn Verspätungen oder Zugausfälle aufgrund des Wetters. Besonders betroffen ist dabei die Strecke zwischen Haste und Hannover - hier kam es am frühen Morgen zu einer Weichenstörung mit anschließender Streckensperrung, aber auch auf anderen Linien kann es zu deutlichen Verspätungen oder sogar Ausfällen kommen. Weitere Informationen gibt es auf bahn.de.

Schnee in #Hannover, es schneit noch eine Weile weiter, Achtung Glätte! Zum Radar, für Details in die Region: https://t.co/SKwQQvSOrR /TS — NP-Wetter (@NPWetter) 8. November 2016

Entscheidender Tag für alle US-Amerikaner - Die Wahl in den Vereinigten Staaten hat begonnen. Donald Trump oder Hillary Clinton? Dabei fällt die Entscheidung ein bisschen anderes als in Deutschland. Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern indirekt durch das Wahlmännergremium (Electoral College). Die Wahlmänner wählen den neuen Präsidenten 41 Tage nach dem offiziellen Wahltag in geheimer Abstimmung. Die Wahl ist entschieden, sobald ein Kandidat die Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erreicht hat. Die Zahl der Wahlmänner variiert in den Bundesstaaten je nach Bevölkerungsstärke. Alle wichtigen Fakten auch in unserem A bis Z.

Am Abend können sich die Fans auf das Hip-Hop-Trio Beginner freuen. Die Jungs aus Hamburg touren 13 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Album mit "Advanced Chemistry" durch Deutschland. Start ist heue um 20 Uhr in Hannover.