Service

Guten Morgen, Hannover! Das ist am Dienstag los

Es ist Dienstag, der 12.12. und das ist der Tag des Weihnachtssterns. Zumindest in den USA wird der gefeiert und das Haus mit Weihnachtssternen geschmückt. Aus Niedersachsen kommen in diesem Jahr 1,5 Millionen Weihnachtssterne. Wieder was gelernt. Was heute sonst noch wichtig ist, haben wir hier zusammengefasst.