Etwas Stau, ein Dieb vor Gericht, Diskussionen um Trump - der Donnerstag startet ruhig.

Hannover. Das Wichtigste vorweg: Wer morgens im Auto sitzt, ist Kummer gewöhnt - etwas Stau gibts immer und überall. Auf der B 6 zwischen Herrenhäuser Straße und Schwanenburgkreuzung lagen Müllsäcke auf der Fahrbahn - das sorgte für einen kleinen Stau. Den gibts derzeit auch auf der B 65 zwischen Ahlten/Höver und Brabeckstraße - 2 Kilometer wegen einer Baustelle. Apropos Wetter: Die Zugstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg ist wegen des Wintereinbruchs weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Das Wetter? Ruhig. Meist trüb, etwas Schnee oder Regen, sagen unsere Wetterexperten von Kachelmann.com

Das kann einem 56-jährigen Mann in Hannover egal sein: Er steht heute wegen gewerbsmäßigem Einbruchdiebstahl in 80 Fällen vor Gericht. Dem Mann wird vorgeworfen, in zahlreiche Gaststätten, Bekleidungsgeschäfte, Büros, Praxisräumlichkeiten und soziale Einrichtungen eingebrochen zu sein.

"Schwein gehabt" hat dieser junge Mann heute Morgen am Hauptbahnhof Hannover: Aber keine Sorge, das Tierchen ist nur ein Modell. Allerdings sorgte der Anblick bei vielen Mitreisenden für Verwunderung.

Und in den Büros und Firmen wird heute bestimmt weiter über Donald Trump diskutiert. Warum sich Amerika für ihn entschied, weiß unser USA-Korrespondent Stefan Koch, der HIER die Gründe beschreibt. Offenbar ist Trump aber nicht überall willkommen. Tausende sind in den USA auf die Straße gegangen, um gegen ihn zu demonstrieren. Mehr HIER.

Jetzt wollen viele Amerikaner am liebsten ihrem Land den Rücken kehren. In Kanada brach der Server der Einbürgerungsbehörde zusammen, weil es so viele Anfragen gab. Alternativen kennen die Kollegen vom Reisereporter, die HIER die neuesten Reisetrends aufgespürt haben.

Noch eine Nachricht aus der Wirtschaft: Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hofft nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal auf einen starken Jahresendspurt. Das Ergebnis im letzten Vierteljahr solle stark ausfallen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Hannover mitteilte.